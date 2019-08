Ofertas de la semana: Hasta 68% de descuento en productos electrónicos de Samsung, Apple, Nespresso y más

Descubre las mejores ofertas en internet...

Esta lista de productos incluye los mejores descuentos de la semana en los sitios web más populares del momento, Amazon, Walmart y TJ Maxx. No dejes pasar el tiempo, ya que estas ofertas son por tiempo limitado y no vas a querer perderte la oportunidad de aprovechar estos precios únicos.

1. Cafetera VertuoLine de Nespresso: 68% de descuento

Previamente a $375, pero ahora por $119.99.

Cambia sin problemas del café al espresso con la máquina VertuoLine de Nespresso, diseñada para lo último en preparación fácil. Esta cafetera te ofrece la opción de dos tamaños de taza, además de la conveniencia de calentamiento rápido y la tecnología diseñada para preparar suavemente tu mezcla favorita. Se puede utilizar con capsulas de café o espresso. Ademas cuenta con garantía por un año.

2. Dispositivo de streaming Apple TV 4K de Apple: 27% de descuento

Previamente a $199, pero ahora por $145.64.

Este Apple TV 4K reformado es el mejor dispositivo de streaming disponible y hace que tus programas de TV y películas favoritos sean aún más increíbles. Disfruta del contenido de iTunes y aplicaciones como Netflix, Hulu y ESPN, o usa el control remoto Siri para encontrar justo lo que deseas, incluso puedes compartir las fotos que tomas en tu iPhone con la pantalla grande.

3. TV 65″ smart 4K Series 7 de Samsung: 22% de descuento

Previamente a $899.99, pero ahora por $697.99.

Este TV smart 4K 65″ de Samsung transforma el entretenimiento en una aventura épica. El brillo claro 4K de más de ocho millones de píxeles proporciona imágenes más naturales, nítidas y reales. Cuenta con un procesador que optimiza el rendimiento de su televisor con calidad de imagen 4K, guia universal para encontrar shows y películas, diseño ultrafino y conexión inalámbrica inteligente.

4. Olla a presión DUO Plus de Instant Pot: 38% de descuento

Previamente a $159.95, pero ahora por $99.96.

Instant Pot Duo Plus es la cocina número 1 más vendida en la familia Instant Pot. El electrodoméstico de cocina programable 9 en 1 Duo Plus con tecnología avanzada de microprocesador tiene programas y características nuevas y mejoradas para apoyar continuamente el estilo de vida acelerado, consciente de la salud y ecológico. El Duo Plus incluye 3 nuevos programas, Cake para pasteles, Egg para huevos perfectos y Sterilize para pasteurizar y esterilizar la leche.

5. Microondas de 1200W de Panasonic: 22% de descuento

Previamente a $174.95, pero ahora por $136.84.

Con su elegante puerta, base de acero inoxidable y su cuerpo de plata inoxidable, el potente horno de microondas Panasonic incorporado con tecnología Inverter y Genius Sensor es una adición elegante y conveniente para tu cocina. Este microondas de 1200 vatios y 1,2 pies cúbicos con plato giratorio de 13.4 pulgadas calienta y cocina de manera uniforme los alimentos. Cuenta con 14 opciones de cocción automática te permite preparar rápidamente tus comidas y un sensor mide la cantidad de vapor producido y le indica al microprocesador que calcule el tiempo de cocción restante.

6. Aire acondicionado portátil de Costway: 46% de descuento

Previamente a $199.99, pero ahora por $109.99.

Refresca tu hogar con el ventilador de enfriamiento del aire acondicionado portátil de Costway. Este producto distribuye uniformemente el aire frío a través de los medios de enfriamiento de nido de abeja, mientras que el filtro de polvo limpia el aire. El sistema sin compresor enfría de forma natural, eficiente y económica sin componentes que requieren mucha energía y también se puede usar como purificador de aire debido a su generador de aniones. Ademas cuenta con tres configuraciones de velocidad del viento.