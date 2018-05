Participa en las audiciones de Nuestra Belleza Latina 2018 copiando el look de las pasadas reinas

Buenas noticias… @nuestrabellezalatina regresa!! Make up @sousa_mh Hair @julianhairstudio Stylists @joeamhed Ropa: @bonchic_miamibeach #pregnant #7monthspregnant #thirdtrimester #fashion #pregnancystyle

A post shared by V a n e s s a De R o i d e (@vanessaderoide) on May 10, 2018 at 2:42pm PDT