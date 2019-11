Reduce el colesterol malo usando estos 4 suplementos naturales

Se puede prevenir y tratar así...

El colesterol “malo”, o colesterol “LDL” como médicamente se le llama, transporta partículas de colesterol por el cuerpo, y se acumula en las paredes de las arterias, lo que puede llevar a aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. La acumulación del colesterol malo en las arterias hacen que sea difícil que fluya la sangre a través de las mismas y puedas llegar a sufrir algún problema del corazón, como formar un coágulo que cause un ataque cardíaco o un problema cerebrovascular.

Este problema suele ser el resultado de un pobre estilo de vida poco saludable. La buena noticia es que se puede prevenir y con los suplementos adecuados también se puede tratar. Algunos cambios que debes hacer en tu estilo de vida para bajar los niveles de colesterol malo están el llevar una dieta balanceada, y hacer ejercicio regularmente.

Mira también algunos suplementos que puedes usar:

1. Suplemento de Ajo y Perejil Nature Bound:

Suplemento sin olor ajo y perejil, fabricado con los ingredientes más puros disponible. Estas muy potent ajo Pills puede ayudar a mejorar la circulación, mantener la salud cardiovascular, gestionar la presión arterial, y mucho más. Ajo se ha utilizado desde los tiempos antiguos como una altamente nutritiva Superfood, moderno y estudios han demostrado los beneficios para la salud de esta foco impresionante.

La investigación muestra que ya reduce los niveles de colesterol malo, aumenta la resistencia del cuerpo contra enfermedades comunes, y normalizes presión arterial. Lo que es más importante, se ha demostrado para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Otros estudios sugieren que el ajo mejora la circulación sanguínea por aliviar narrowed “o” endurecido Arteries. Además, contiene potentes antioxidantes, reduce la fatiga, y mejora la digestión.

2. Cápsulas – BRI Nutrition Odorless Garlic:

El ajo siempre ha sido un elemento estrella para controlar los niveles de colesterol. Este suplemento mejorará tu salud cardiovascular y tu energía cambiará notablemente. Son cápsulas blandas de ajo de 1.000 mg. A lo largo de la historia, el ajo se ha utilizado para respaldar la salud cardíaca y cardiovascular, mantener los niveles normales de colesterol y mejorar el sistema inmunológico.

Estas softgels no solo son inodoros, sino que también contienen semillas de perejil para refrescar el aliento. Y no solo eso, sino que cada cápsula se envía a un laboratorio de control de calidad de terceros en California para garantizar que no haya contaminación.

3. Suplemento en capsulas Cholestrol Destroyer:

Cholesterol Support es un suplemento súper nutricional y una vitamina para la salud del corazón. Plant Sterol Complex ha sido estudiado durante muchos años. Un estudio encontró que podría reducir el colesterol malo LDL en un 14%. Un estudio más reciente tuvo una caída del 12,4% en sus niveles de colesterol LDL. La FDA ha otorgado a Plant Sterol el estado de una declaración de propiedades saludables sobre la asociación entre los ésteres de esterol / estanol de plantas y la reducción del riesgo de enfermedad coronaria.

Los expertos coinciden ampliamente en los beneficios para reducir el colesterol de los estanoles y esteroles. Varios estudios indican que los esteroles vegetales reducen el colesterol LDL al inhibir la absorción del colesterol dietético y sintetizado en el hígado, lo que brinda algunos beneficios protectores para el corazón.

4. Paquete de 3 botellas de suplemento para reducir el colesterol:

Este suplemento contiene sustancias que reducen el colesterol y los triglicéridos. Ayuda a reducir los niveles de colesterol al limitar la cantidad de colesterol que puede ingresar al cuerpo.

La cayena que contiene puede ayudar a aumentar la circulación de la sangre a través de los vasos al reducir la formación de placas y prevenir la acumulación de coágulos. El ajo que también contiene entre sus ingredientes, evita que las partículas individuales de colesterol pegándose a las paredes arteriales. Se ha demostrado que el ajo reduce tanto los niveles de colesterol como la presión arterial.