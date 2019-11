Todo en un mismo sitio: Fundas de celular con bolsillos para guardar dinero y tarjetas

¡Lleva tus tarjetas y dinero de manera cómoda!

¿Quieres llevar tus tarjetas, dinero y celular juntos? Con una de estas fundas con bolsillos, podrás salir de casa sólo con tu celular y tener todo lo que necesitas. En la guía encontrarás 4 opciones distintas, que se ajustan a tu estilo personal y necesidades, con mayor o menor espacio para todas las tarjetas que necesites por menos de $20.

1. Con dos bolsillos de Dockem

Para iPhone X y XS, esta funda de Dockem está fabricada en una textura tipo tela y tiene dos bolsillos. Su diseño en dos colores le da un estilo muy original y está disponible en 4 combinaciones con azul, verde, rojo y gris oscuro como en la foto. Además de ofrecer dos bolsillos, esta funda tiene una textura antideslizante y protege tu celular en todos sus lados, con detalles en los costados para presionar los botones cómodamente.

Con la mayor valoración de la guía, de 4.6 estrellas en Amazon, esta funda de Dockem tiene una capacidad máxima de dos tarjetas y es compatible con la mayoría de los dispositivos de carga inalámbrica, aunque recomiendan quitar las tarjetas para cargarlo. En Amazon, los clientes destacan su diseño minimalista y fino, que queda muy bien en el celular. Afirman que mantiene las tarjetas muy seguras y que puede contener hasta 4 tarjetas ya que el material es un poco flexible. Como punto negativo, mencionan que los colores más claros pueden ensuciarse fácilmente con jeans y que los bordes suelen desgastarse rápido.

2. Con cierre y mucho espacio de Lameeku

Si necesitás más espacio para guardar tarjetas y dinero, entonces esta funda de Lameeku puede ser la indicada para ti. Fabricada en plástico y cuero sintético, esta funda es compatible con iPhone 7 Plus y 8 Plus y tiene en su parte trasera un bolsillo que se abre con cierre y da acceso a 6 espacios para tarjeta y 2 lugares para billetes. Se encuentra disponible en negro, rojo, turquesa y rosa, y su borde protege tu celular en todos sus lados.

Es la funda más vendida de la guía, con un precio que no supera los $17 y mucha capacidad de guardado. Además de ser una billetera, la parte de atrás de la funda sirve como soporte de celular en horizontal para ver videos, por ejemplo. Los clientes en Amazon mencionan que se trata de una funda muy útil, ideal para cargar con pocas cosas en tu día a día. Cuentan también que mantiene las tarjetas muy seguras en su lugar, pero que no recomiendan llevar monedas ni nada suelto ya que la parte superior no se cierra.

3. Funda con tapa marca Lamekuu

Con este otro modelo de Lameeku también consigues mucha capacidad, pero en un diseño más compacto. Esta funda de celular cuenta con una tapa con botones que se abre para dar acceso a 3 bolsillos en donde puedes guardar tarjetas y dinero. Es compatible con iPhone XR y está disponible en rosa, negro y rojo. Puedes guardar desde 3 tarjetas y dinero, pero cuantas más tarjetas guardes, mayor será el grosor de la funda. Sus costados son de plástico, que protegen totalmente tu celular.

Esta funda cuenta con un diseño moderno y con mucha capacidad, adaptándose a tus necesidades. En Amazon, los clientes en general valoran positivamente este producto, por ofrecer versatilidad en cuanto a la cantidad de cosas que pueden cargar y también su construcción de calidad. Por otro lado, muchos encontraron que la funda interfiere con el flash cuando está muy abultada y que es un poco grande para llevar en los bolsillos.

4. Diseño minimalista de Suteni

Si quieres un modelo más simple y compacto, entonces esta funda de Suteni es para ti. De cuero sintético y plástico, esta funda para iPhone X, XS y XR tiene un pequeño bolsillo con elástico en la parte de atrás, que puede guardar de 2 a 3 tarjetas. Tiene un diseño muy fino, pero que también protege tu celular en todos sus lados, y es compatible con carga inalámbrica.

Se trata de la funda más económica de la lista, con un precio que no supera los $14 disponible en varios colores y en dos medidas para adaptarse a distintos diseños de iPhone. En Amazon, los clientes mencionan que es una funda ideal para minimalistas, con gran diseño y seguridad. Afirman que es un modelo ideal para las personas que sólo quieren llevar 2 tarjetas y buscan un diseño muy fino, para poder cargar cómodamente en cualquier bolsillo.