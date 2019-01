Los 4 mejores productos para cuidar tu cabello después de teñirlo

Dale nutrientes para no dañar tu pelo.

Si te encanta experimentar con diferentes cambios de look en tu pelo, estos productos sin duda son ideal para cuidar tu cabello después de teñirlo. Aunque uses un tinte natural y no tan abrasivo, es indispensable darle protección a tu melena con nutrientes además, de que puede ayudar a prolongar el color.

Usar un shampoo para que el color dure por más tiempo es primordial. Este ayuda a proteger el cabello, equilibran la humedad e iguala la superficie del cabello y así prolonga el color. No importa de qué color hayas teñido tu pelo, porque lo cuidara. No tiene parabenos por lo que no reseca tu pelo.

Es uno de los shampoos más vendidos que prolongan el color y lo protegen de la resequedad. Un shampoo que contiene un litro de producto.

Consiente tu cabello con un acondicionador rico y cremoso con algas marinas y aloe vera. Deja tu cabello super suave, lo protege de las puntas abiertas, le da más elasticidad después de haberlo teñido. No tiene sulfatos ni parabenos por lo que no reseca ni maltrata tu pelo y ayuda a prolongar el color.

Un acondicionador con 4 estrellas. Esta marca tiene varios productos que ayudan a proteger tu pelo y repararlo. Sus aromas son deliciosos.

Estas cápsulas contiene serum que tiene keratina, aminoácidos y vitamina B5 para poder nutrir tu cabello a profundidad después de teñir tu cabello. Aunque tu tinte puede que no sea tan abrasivo es importante darle protección. Este serum es ideal para cualquier tipo de cabello.

Solo debes de cortar la punta de la cápsula, aplicarla por todo tu pelo y déjala que seque. No necesitas enjuagar, y podrás peinar en seguida. Tiene 89% de satisfacción.

Este producto tiene bambú, keratina, aceite de argán y de pera espinosa. Juntos penetran en tu cabello para reparar pelo por pelo. Si tu cabello esta muy maltratado te ayudará demasiado pues acaba con el frizz, hace que tu pelo crezca y lo protege de los radicales libres. Lo puedes colocar en pelo seco o húmedo.

A sus compradores les ha gustado por lo nutrido que sienten el pelo y como lo repara después de usar secadoras. Tiene 71% de satisfacción.

