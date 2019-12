Navidad 2019: Los 4 mejores set de perfumes de marca para mujer por menos de $60 dólares

El mejor regalo para mujeres.

Si aún no tienes pensado qué comprar para esa mujer especial en tu vida, un regalo para navidad que siempre va a funcionar es un perfume para mujer. Para evitarte el problema de cuál será el favorito, lo mejor son los sets de perfumes, pues es de una marca en específico y son varios aromas. Estos set son perfumes con pequeñas muestras, esto te servirá de ayuda, pues si a esa mujer especial le encantó un aroma, ya sabes que comprar en su próximo cumpleaños.

1. Elizabeth Arden: los 4 mejores perfumes de la marca

Este es un set con los mejores perfumes de Elizabeth Arden. My Fifth Avenue, Red Door, White Tea y Green Tea. Los 4 perfumes de mujer, huelen muy diferente. Para un día fresco sin duda Green Tea, para una noche elegante My 5th Avenue, pero si es una cita romántica Red Door. White Tea es un perfume muy suave, pero encantador.

Este set de perfumes tiene un valor de $32.50 dólares. Es un increíble regalo para mujeres maduras e incluso para mujeres jóvenes.

2. Gucci: 4 perfumes para usar en una noche de estrella o un verano

Un set para las mujeres que les encanta el lujo, este es un set 4 perfumes. 2 de la línea Gucci Bloom, uno de Gucci Guilty y finalmente uno de Gucci Bamboo. Sus empaques son iconos de la marca, y además que tienen un aroma que refleja confianza y feminidad. Gucci Guilty tiene notas de durazno, pachuli, ámbar y mandarina. Gucci Bloom Acqua Di Fiori es un aroma fresco.

Gucci Bloom, tiene un aroma floral, ideal para esos días llenos de sol. Y, el Gucci Bamboo tiene notas de ámbar, sándalo, yilan-ylang y una esencia de mandarina. Un set de perfumes de lujo ideal para un regalo.

3. Clinique: para las mujeres que su aroma es floral

Este es un set de 3 perfumes de la marca Clinique, son perfectos para llevarlos a cualquier lugar. Ya sea en la bolsa o de viaje. Sus principales notas son de bergamota, pomelo, jacinto, mandarinas y notas verdes. Cada perfume tiene un aroma especial, pero todos con una tendencia muy floral.

Si tienes una hija o sobrina de unos 20 años, este set de perfumes es un excelente regalo. Su precio es de $27 dólares. Ideal para oler bien todo el día y noche.

4. Nina Ricci: aromas para cada tipo de estación

Un set de la marca Nina Ricci que incluye 5 perfumes. L’Extase Eau De Parfum, Nina Eau De Toilette, Mademoiselle Ricci Eau De Parfum, L’air Du Temps Eau De Toilette Mini Splash y Nina L’eau Eau Fraîche Eau de Toilette. Tienen aromas florales, frutas y cítricos, ideal para usarse en un día de escuela o trabajo y hasta en una salida con la familia. Estos perfumes para mujer son de los más populares en ventas de Nina Ricci.

Recuerda que al ser set de perfumes, son tamaños pequeños. Este set de perfumes para mujeres tiene un valor de $36 dólares.

